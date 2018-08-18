Nwakaeme Trabzon’da

Trabzonspor ​Anthony Nwakaeme transferinde mutlu sona ulaştı... Nijeryalı golcü için bir süredir temaslarını sürdüren Bordo-Mavili yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü Hapoel Beer Sheva ile her konuda anlaştı. İsrail ekibine veda eden 29 yaşındaki forvet oyuncusu dün Karadeniz ekibi ile sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.



BONSERVİSİ 1 MİLYON

Fırtına, Nwakaeme için Hapoel Beer Sheva'ya 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nijeryalı futbolcu bugün sağlık kontrolünden sonra kendisini 2+1 yıllığına Trabzonsporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak.







Nwakaeme dünkü Sivas maçını tribünden izledi.





Yunus Emre SEL