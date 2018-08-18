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Nwakaeme ’da

Bordo-Mavililer’in her konuda anlaştığı Nwakaeme dün ’a geldi. 1 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 29 yaşındaki golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Nwakaeme Trabzon’da

spor ​Anthony Nwakaeme transferinde mutlu sona ulaştı... Nijeryalı golcü için bir süredir temaslarını sürdüren Bordo-Mavili yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü Hapoel Beer Sheva ile her konuda anlaştı. ekibine veda eden 29 yaşındaki forvet oyuncusu dün ekibi ile sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

BONSERVİSİ 1 MİLYON
Fırtına, Nwakaeme için Hapoel Beer Sheva'ya 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nijeryalı futbolcu bugün sağlık kontrolünden sonra kendisini 2+1 yıllığına lu yapan sözleşmeyi imzalayacak.



Nwakaeme dünkü maçını tribünden izledi.


Yunus Emre SEL

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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