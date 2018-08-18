Gurur duyduk

Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kaptı. 15 yaşındaki Sümeyye Boyacı, 2003'te Eskişehir'de hayata gözlerini açtı. Doğuştan iki kolu yoktu, kalça kemiği de çıkıktı. Ancak o, bu engellerin hepsini yenmeyi başardı. Henüz 6 yaşındayken ayaklarını eli gibi kullanmaya başladı. Rusya'daki Spikvakov Vakfı'nın aracılığıyla Türkçe'ye çevrilen Rus masallarının resimlerini ayaklarıyla yaptı.
Bir gün akvaryumdaki balıklarla karşılaştı. "Balıkların da kolları yok, ama yüzüyorlar" diyen genç kızın bu sözü ona başarının kapılarını açtı. 2016'da Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'na, ardından Rio de Janeiro'daki Yaz Paralimpik Olimpiyatları'na katıldı. 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Bu yıl da İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Azim ve gayret ile altın madalyayı kazandı. Dünya şampiyonu olmayı başardı. Sporcuya sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı...
Bir gün akvaryumdaki balıklarla karşılaştı. "Balıkların da kolları yok, ama yüzüyorlar" diyen genç kızın bu sözü ona başarının kapılarını açtı. 2016'da Berlin'de düzenlenen 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'na, ardından Rio de Janeiro'daki Yaz Paralimpik Olimpiyatları'na katıldı. 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Bu yıl da İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katıldı. Azim ve gayret ile altın madalyayı kazandı. Dünya şampiyonu olmayı başardı. Sporcuya sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı...
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