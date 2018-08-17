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Kamerunlu Eto’o sonunda imzayı attı

Kamerunlu Eto’o sonunda imzayı attı
Türkiye'de ​Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Qatar Sports'a transfer oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Katar ekibinde prim ve sponsorluk ücretleri hariç 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) kazanacak. Diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşı 7.5 milyon Euro gibi çok önemli bir rakamı bulacak.
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