Kamerunlu Eto’o sonunda imzayı attı

Türkiye'de ​Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Samuel Eto'o, Qatar Sports'a transfer oldu. 37 yaşındaki oyuncu, Katar ekibinde prim ve sponsorluk ücretleri hariç 10 ayda net olarak 5 milyon Euro (35 milyon TL) kazanacak. Diğer masraflar da eklenince Kamerunlu yıldızın 10 aylık maaşı 7.5 milyon Euro gibi çok önemli bir rakamı bulacak.