Bu maç bize yakışmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lask önünde beklenen futbolun çok altında kaldıklarını söyledi. Tecrübeli hoca kaybetmenin kendileri için üzücü olduğunu söyleyerek, "Kalitemizin üstünlüğünü sahaya yansıtamadık. Rakibin baskısına cevap veremedik. 90 dakika boyunca çok kötü top kayıpları yaptık" dedi.
YETERSİZLİKLERİMİZİ GÖRDÜK
Kendi top kayıplarından dolayı rakibe pozisyon verdiklerini söyleyen Güneş, "Takım olarak iyi oynamadık. Son dakikada turun gelmesi sevindirici. Yetersizliklerimizi görme şansımız oldu" dedi.
HATALARIMIZ BİRDEN FAZLAYDI
Böyle kötü oynamanın kendilerine yakışmadığını vurgulayan Güneş, "Bu aşamaya gelinmesi üzüntü verici. Hatalar çok fazlaydı. Bireysel olarak arzu, kazanma ruhu top kullanma bizim tarzımızın dışındaydı" dedi.
PARTİZAN BÖYLE OLMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü, Play-Off'ta karşılaşacakları Partizan'la ilgili olarak, "İlk maçını izledik. İkinci maçını da izlettirdik. Partizan karşısında böyle oynamayacağız. Çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
YETERSİZLİKLERİMİZİ GÖRDÜK
Kendi top kayıplarından dolayı rakibe pozisyon verdiklerini söyleyen Güneş, "Takım olarak iyi oynamadık. Son dakikada turun gelmesi sevindirici. Yetersizliklerimizi görme şansımız oldu" dedi.
HATALARIMIZ BİRDEN FAZLAYDI
Böyle kötü oynamanın kendilerine yakışmadığını vurgulayan Güneş, "Bu aşamaya gelinmesi üzüntü verici. Hatalar çok fazlaydı. Bireysel olarak arzu, kazanma ruhu top kullanma bizim tarzımızın dışındaydı" dedi.
PARTİZAN BÖYLE OLMAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü, Play-Off'ta karşılaşacakları Partizan'la ilgili olarak, "İlk maçını izledik. İkinci maçını da izlettirdik. Partizan karşısında böyle oynamayacağız. Çok daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
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