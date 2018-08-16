Yine Arabistan iddiası

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Gomis için Fransa'dan yeni bir transfer iddiası geldi. France Football'ın haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Gomis için G.Saray'a 11 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. 33 yaşındaki golcüye de senelik 6 milyon Euro teklif edildiği belirtildi. Ancak Gomis'in Al Hilal'e gitmeye sıcak bakmadığı ve Galatasaray'da kalmak istediği belirtildi