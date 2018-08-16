Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Gomis için Fransa'dan yeni bir transfer iddiası geldi. France Football'ın haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Gomis için G.Saray'a 11 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. 33 yaşındaki golcüye de senelik 6 milyon Euro teklif edildiği belirtildi. Ancak Gomis'in Al Hilal'e gitmeye sıcak bakmadığı ve Galatasaray'da kalmak istediği belirtildi
Yine Arabistan iddiası
Fransız basını Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in Gomis için G.Saray’a 11 milyon Euro önerdiğini yazdı
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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