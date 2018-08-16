Trabzonspor Nwakaeme defterini yeniden açtı. Bordo-Mavili yönetim İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forveti Nwakaeme ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak İsrail kulübüyle ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle bu transferden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Nwakaeme'nin de araya girerek kulübünü iki taksit konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Nijeryalı golcünün transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.
Nwakaeme’de son raunt
Trabzonspor’un listesinde yer alan Nwakaeme için yeni bir umut belirdi. Nijeryalı’nın kulübü Hapoe l Beer’i ödeme planı için ikna olduğu öne sürüldü
Etiketler: Trabzonspor , Nwakaeme , İsrail , transfer , Nijeryalı
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
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