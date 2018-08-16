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’de son raunt

’un listesinde yer alan için yeni bir umut belirdi. ’nın kulübü Hapoe l Beer’i ödeme planı için ikna olduğu öne sürüldü

Nwakaeme’de son raunt
Trabzonspor ​Nwakaeme defterini yeniden açtı. Bordo-Mavili yönetim İsrail Ligi takımlarından Hapoel Beer Sheva'nın Nijeryalı forveti Nwakaeme ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak kulübüyle ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle bu den vazgeçmek zorunda kalmıştı. Nwakaeme'nin de araya girerek kulübünü iki taksit konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. golcünün transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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