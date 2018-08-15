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’e Koç’tan plaket

Ramil Guliyev’e Koç’tan plaket
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Türkiye'ye altın madalya kazandıran F.Bahçeli atlet Ramil Guliyev, maçı öncesi onurlandırıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Guliyev'e başarısından dolayı bir plaket verdi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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