Ramil Guliyev’e Koç’tan plaket

35 / 25 40 / 24 32 / 15 29 / 13 31 / 16 33 / 15 32 / 15 37 / 28 24 / 9 29 / 17 36 / 22 34 / 17 33 / 14 41 / 19 32 / 10 34 / 17 36 / 20 29 / 15 31 / 13 34 / 16 34 / 17 33 / 22 33 / 11 31 / 10 37 / 21 39 / 23 34 / 17 35 / 19 36 / 19 34 / 14 27 / 12 33 / 14 37 / 24 29 / 21 30 / 12 33 / 19 33 / 24 32 / 19 33 / 15 33 / 27 33 / 23 33 / 24 37 / 23 35 / 14 30 / 14 26 / 11 30 / 9 31 / 11 31 / 14 33 / 19 31 / 14 37 / 23 34 / 20 31 / 17 32 / 14 34 / 20 34 / 20 37 / 26 34 / 20 34 / 19 29 / 12 29 / 13 29 / 19 35 / 23 29 / 21 34 / 18 30 / 20 39 / 26 30 / 22 30 / 10 40 / 26 35 / 25 30 / 21 31 / 15 27 / 22 36 / 20 33 / 17 28 / 14 32 / 20 27 / 12 29 / 19 Avrupa Atletizm Şampiyonası
'nda erkekler
200 metrede Türkiye
'ye altın
madalya kazandıran F.Bahçeli
atlet Ramil
Guliyev, Benfica
maçı
öncesi onurlandırıldı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Guliyev
'e başarısından
dolayı bir plaket
verdi.
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.