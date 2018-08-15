Hasretinle yandı gönlüm

'de hüsran!..3. ön eleme turundayenildiği ilk maçın rövanşındaileberabere kalarak elendi.Böylece son olarakyılında gruplarda mücadele eden Sarı- Lacivertliler'inhasretiçıktı... 21. dakikada'un sol ayağıyla sert şutunu kaleciyakın direk dibinde kornere çeldi.26. dakikadaöne geçti.topu bekletmeden sağdan bindiren'e bıraktı. Genç oyuncu altı pastan golü attı:32. dakikada'ın 30 metreden şutunu kalecikurtardı. 43. dakikadaceza sahası içinde'dan sıyrıldı ancak boş kale yerine yan ağlara vurdu. 45+1. dakikada golü bulduk.'nin ortasındakafayı vurdu:. 68. dakikada'ın plasesini kaleci köşeden çıkardı. Son bölümde skor değişmeyinceelendi.İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan son kadro