Hasretinle yandı gönlüm

Kadıköy'de hüsran!.. Fener, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Benfica ile 1-1 berabere kalarak elendi.
ALPER GOLE YAKLAŞTI
Böylece son olarak 2008-2009 yılında gruplarda mücadele eden Sarı- Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi hasreti 11 yıla çıktı... 21. dakikada Alper Potuk'un sol ayağıyla sert şutunu kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde kornere çeldi.
DEFANSTA BÜYÜK HATA
26. dakikada Benfica öne geçti. Castillo topu bekletmeden sağdan bindiren Fernandes'e bıraktı. Genç oyuncu altı pastan golü attı: 0-1. 32. dakikada Eljif Elmas'ın 30 metreden şutunu kaleci Vlachodimos kurtardı. 43. dakikada Ferreyra ceza sahası içinde Volkan'dan sıyrıldı ancak boş kale yerine yan ağlara vurdu. 45+1. dakikada golü bulduk. Hasan Ali'nin ortasında Alper kafayı vurdu: 1-1. 68. dakikada Barış'ın plasesini kaleci köşeden çıkardı. Son bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe elendi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan son kadro
ALPER GOLE YAKLAŞTI
Böylece son olarak 2008-2009 yılında gruplarda mücadele eden Sarı- Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi hasreti 11 yıla çıktı... 21. dakikada Alper Potuk'un sol ayağıyla sert şutunu kaleci Vlachodimos yakın direk dibinde kornere çeldi.
DEFANSTA BÜYÜK HATA
26. dakikada Benfica öne geçti. Castillo topu bekletmeden sağdan bindiren Fernandes'e bıraktı. Genç oyuncu altı pastan golü attı: 0-1. 32. dakikada Eljif Elmas'ın 30 metreden şutunu kaleci Vlachodimos kurtardı. 43. dakikada Ferreyra ceza sahası içinde Volkan'dan sıyrıldı ancak boş kale yerine yan ağlara vurdu. 45+1. dakikada golü bulduk. Hasan Ali'nin ortasında Alper kafayı vurdu: 1-1. 68. dakikada Barış'ın plasesini kaleci köşeden çıkardı. Son bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe elendi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan son kadro
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