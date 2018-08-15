Gücümüz yetmedi

Benfica önünde hüsran yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu önemli açıklamalar yaptı. Hollandalı hoca, "Ne kadar gücümüz varsa, sahaya yansıttık. Ofansif oynadık, rakibin üzerine gittik. Ama taraftarlarımız da görmüştür, karşımızda çok iyi top yapan, çok kaliteli bir ekip vardı" ifadesini kullandı.
GURUR DUYDUM, TEŞEKKÜRLER
Yedikleri golün yıkıcı bir darbe olduğunu söyleyen Cocu, "İlk golü biz atsak, rakibimiz gergin bir ortamda mücadele edecekti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, taraftarlara da teşekkür ediyorukm" dedi.
SOLDADO TAM HAZIR DEĞİLDİ
Cocu 11 tercihiyle ilgili olarak, "Soldado'nun ritim eksikliği vardı, o nedenle sahada değildi. İdman ve maç konusunda ritmini sağlayamamıştı. Alper harika bir iş çıkardı, güzel de bir gol attı" diye konuştu.
SLİMANİ KOMPLE BİR FORVET
Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren başarılı teknik adam, "Slimani komple bir forvet, tüm takımı daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır. Futbol stili, bizim oynamak istediğimiz taktiğe uygun" dedi.
GURUR DUYDUM, TEŞEKKÜRLER
Yedikleri golün yıkıcı bir darbe olduğunu söyleyen Cocu, "İlk golü biz atsak, rakibimiz gergin bir ortamda mücadele edecekti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, taraftarlara da teşekkür ediyorukm" dedi.
SOLDADO TAM HAZIR DEĞİLDİ
Cocu 11 tercihiyle ilgili olarak, "Soldado'nun ritim eksikliği vardı, o nedenle sahada değildi. İdman ve maç konusunda ritmini sağlayamamıştı. Alper harika bir iş çıkardı, güzel de bir gol attı" diye konuştu.
SLİMANİ KOMPLE BİR FORVET
Yeni transfer Islam Slimani'yi de değerlendiren başarılı teknik adam, "Slimani komple bir forvet, tüm takımı daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır. Futbol stili, bizim oynamak istediğimiz taktiğe uygun" dedi.
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