Giuliano&Valbuena protestosu

Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de takımın yıldızları Valbuena ve Giuliano kötü oyunlarıyla hayal kırıklığı yarattı. Kadıköy'ü tamamen dolduran ve takımlarına büyük destek veren taraftarlar ise maç içinde oldukça vasat bir futbol ortaya koyan iki yıldıza tepki gösterdi.
ISLIKLANDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano ve Valbuena'yı ıslıklarıyla protesto ederken, bazı seyirciler de iki isme destek verdi.
ISLIKLANDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano ve Valbuena'yı ıslıklarıyla protesto ederken, bazı seyirciler de iki isme destek verdi.
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