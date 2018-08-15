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Giuliano&Valbuena su

Sarı-Lacivertli taraftarlar maçında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Valbuena ve Giuliano’ya tepki gösterdi

Giuliano&Valbuena protestosu
Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden 'de takımın yıldızları Valbuena ve Giuliano kötü oyunlarıyla hayal kırıklığı yarattı. 'ü tamamen dolduran ve takımlarına büyük destek veren taraftarlar ise maç içinde oldukça vasat bir futbol ortaya koyan iki yıldıza tepki gösterdi.

ISLIKLANDILAR
Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano ve Valbuena'yı ıslıklarıyla ederken, bazı seyirciler de iki isme destek verdi.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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