Nwakaeme’de sona doğru

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir'e yenilen ve ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, transfere odaklandı. Bordo-Mavililer, daha önce İstanbul'a getirttiği Nijeryalı kanat-forvet Anthony Nwakaeme'yi transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.
SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK OLACAK
Karadeniz ekibi, Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme ile İstanbul'da yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllığ��na ön sözleşme imzamıştı. Kulübü Hapoel Beer Sheva ile görüşmeler sürüyor.
SEN DE ÇALIŞMALARA KATIL!
Bonservis pazarlığı konusunda aradaki 200 bin Euro'luk farkın giderilmesi için oyuncunun sürece daha aktif şekilde müdahil olması bekleniyor. Transfer, bugün ya da yarın sonuçlanabilir.
MORTEZA TRANSFERİ BELİRSİZ
Morteza transferinde ise belirsizlik devam ediyor. İranlı stoper-ön liberonun istekleri sonrası transfer şimdilik askıya alındı. Trabzonspor'un bu hafta içinde oyuncuyla ilgili son kararını vermesi bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK OLACAK
Karadeniz ekibi, Nijeryalı hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme ile İstanbul'da yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllığ��na ön sözleşme imzamıştı. Kulübü Hapoel Beer Sheva ile görüşmeler sürüyor.
SEN DE ÇALIŞMALARA KATIL!
Bonservis pazarlığı konusunda aradaki 200 bin Euro'luk farkın giderilmesi için oyuncunun sürece daha aktif şekilde müdahil olması bekleniyor. Transfer, bugün ya da yarın sonuçlanabilir.
MORTEZA TRANSFERİ BELİRSİZ
Morteza transferinde ise belirsizlik devam ediyor. İranlı stoper-ön liberonun istekleri sonrası transfer şimdilik askıya alındı. Trabzonspor'un bu hafta içinde oyuncuyla ilgili son kararını vermesi bekleniyor.
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