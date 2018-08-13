Kafadan hüsran

Yeni sezona yeni umutlarla giren Trabzonspor ilk maçında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Bordo-Mavililer birçok asından yoksun rakibi önünde sergilediği futbolla hayal kırıklığı yarattı. 24. dakikada Yusuf Yazıcı topu göğsüyle Rodallega'ya indirdi. Kolombiyalı'nın şutu auta gitti.
ONAZİ ÖNEMLİ FIRSATI HARCADI
32. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Onazi önemli bir fırsatı harcadı. 43. dakikada Visca'nın kornerinde, Manuel Da Costa'nın kafası önce direğe çarptı, sonra çizgiyi geçti: 1-0.
ONUR GÜÇLÜKLE KURTARDI
70. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Onur Kıvrak iki hamlede kontrol etti. 76. dakikada Napoleoni'nin ceza sahası dışından çıkardığı sert şutu Onur yumrukla uzaklaştırdı.
ADEBAYOR KLASINI GÖSTERDİ
90+1. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Adebayor topu kafayla filelere gönderdi: 2-0. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.
ONAZİ ÖNEMLİ FIRSATI HARCADI
32. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Onazi önemli bir fırsatı harcadı. 43. dakikada Visca'nın kornerinde, Manuel Da Costa'nın kafası önce direğe çarptı, sonra çizgiyi geçti: 1-0.
ONUR GÜÇLÜKLE KURTARDI
70. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Onur Kıvrak iki hamlede kontrol etti. 76. dakikada Napoleoni'nin ceza sahası dışından çıkardığı sert şutu Onur yumrukla uzaklaştırdı.
ADEBAYOR KLASINI GÖSTERDİ
90+1. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Adebayor topu kafayla filelere gönderdi: 2-0. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.
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