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Asıl süper !

39. dakikada ile öne geçen , 42’de ’le skoru yaptı... 63’te farkı 1’e indirse de 3 puanı almayı başardı

Asıl süper Beşiktaş!
Kartal 'süper' başladı... Siyah- Beyazlılar ligdeki ilk lig maçında, Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'u evinde 2-1 yenmeyi başardı. 15. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa kale önünde Larin'in şutu auta gitti. 18. dakikada Medel'in şutu defansa çarptı ve kornere çıktı.

​3 DAKİKADA 2 GOL BİRDEN
39. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan'ın ortasında iyi yükselen Pepe'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 42. dakikada Lens'in yerden çıkardığı topa Babel dokundu ve fark ikiye çıktı: 2-0.

​AKHİSAR 2. YARI ETKİLİ OLDU
İlk bu skorla tamamlandı. 48. dakikada Seleznyov'un şutunu Tolga Zengin güçlükle çeldi. Pozisyondan 2 dakika sonra Manu soldan müthiş gitti. Yerden kestiği topa Seleznyov dokunamadı.

BABEL'İN KAFASI DİREKTE
56. dakikada Necip'in büyük hatasında Seleznyov topu ağlara gönderdi: 2-1. 62. dakikada Babel'in kafa vuruşu direkten geri geldi. 63. dakikada Manu inanılmaz bir fırsatı harcadı ve maç 2-1 bitti
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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