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'den saygılarla

’a karşı 16’da Ekong’un golüyle yenik duruma düşen F.Bahçe, Giuliano ve Josef ile sonuca gitti

Fenerbahçeden saygılarla
F.Bahçeli futbolcular maç öncesi üzerlerinde takım elbise varmış gibi poz verdi. Lefter sezonunda önlerini iliklediler. Kanarya, ilk maçında Bursa'yı 2-1 yendi. 16'da Yusuf'un köşe vuruşunda Ekong kafayla tamamladı: 0-1. 19'da Yusuf, M.Topal'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

NECID YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI
VAR'ın incelemesinden sonra penaltı kesinleşti. Penaltıyı Giuliano gole çevirdi. 30'da Giuliano'nun köşe vuruşunda 'nun indirdiği topu Josef tamamladı: 2-1. 42'de Necid kale dibinden kaçırdı.

​AYEW ZOR OLANI BAŞARDI!
52'de Barış Alıcı'nın ara pasında ceza sahasına girer girmez vurdu. Top az farkla dışarı çıktı. 64'te Harun kalesini terketti... Ayew, boş kale olmasına rağmen topu dışarı gönderdi.

​LIMA'NIN KAFASI VOLKAN'DA
78'de Aziz Behich ceza sahasına girer girmez sert bir orta yaptı. Lima'ya gelen topu son anda Hasan Ali kafayla çeldi. 1 dakika sonra 'dan Aziz'in ortasına Lima vurdu. Top Volkan'da kaldı.
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