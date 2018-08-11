Barcelona altyapısından Manchester United akademisine transfer olan, 2008-09 sezonunda ise Barcelona'ya geri dönen Katalan savunmacı Gerard Pique, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Kariyerinde bugüne kadar 91 maçta forma giyen Pique, İspanya Milli Takımı adına 4 gol atmıştı.

Pique, o dönemki takım arkadaşı Xavi ve Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu ile 2014 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan gösteriye katılmıştı. Pique, yaşadığı hisleri sosyal paylaşım sitesi twitterdan "Asla böyle bir şey yaşamadım. Çok basit bir şekilde unutulmayacak bir şey" şeklindeki mesajla ifade etmişti.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarında 5 Eylül'de Oviedo kentinde oynanan ve İspanya'nın Slovakya'yı 2-0 yendiği maçta Pique, İspanyol futbolseverler tarafından ıslıklanmıştı.





2016'DA MİLLİ MARŞA HAKARET SUÇLAMASI YAPILMIŞTI

Katalan milliyetçisi olmasıyla bilinen İspanyol futbolcu Gerard Pique, takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) oynadığı Hırvatistan maçı öncesinde çalınan İspanya Milli Marşı sırasında parmak işareti yapmakla suçlanmıştı.EURO 2016 D Grubu'nda oynanan Hırvatistan-İspanya maçı öncesinde çalınan milli marşlar sırasında Pique'nin, İspanya Milli Marşı'na saygısızlık yaptığı iddia edilmişti. Pique'nin İspanya Milli Marşı çalındığı sırada yanındaki takım arkadaşı Sergio Ramos'un omzunun üzerine attığı kolundaki sağ parmaklarını oynatarak parmak işareti yapmasıyla ilgili görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. "Asla Milli Marş'a saygısızlık yapmam" diyen Pique ise attığı tweette şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milli marş sırasında parmaklarımı çapraz yapıyordum. Olmayan polemikleri aramaya çalışmayalım ve hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı deneyelim."

KATALONYA BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU SIRASINDA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Gerard Pique, 2017'de gerçekleştirilen ve İspanya hükümeti tarafından yasadışı kabul edilen Katalonya Özgürlük Referandumu'na destek vermesinden ötürü yoğun tepki çekmişti. La Liga'da 2017-18 sezonunun 7. haftasında oynanan Barcelona-Las Palmas maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Pique, Katalan olduğunu söyleyip bağımsızlık girişimlerini savunurken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Pique, "Katalanım, kendimi öyle hissediyorum. Bugün hiç olmadığı kadar Katalonya halkıyla gurur duyuyorum. Çünkü bu son 7 yıldır olağanüstü davrandılar. Hiçbir saldırı olmadı ama bugün jandarma ve ulusal polis ne yaptıysa yaptı." ifadelerini kullanmıştı.