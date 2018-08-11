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: Dünyaca ünlü yıldız Pique, ını bıraktı!

haberine göre 'nın Katalan yıldızı , ı'nı bıraktığını açıkladı. Tecrübeli savunmacı, özellikle son birkaç yılda Katalonya lehine açıklamaları nedeniyle İspanyolların tepkisini çekiyor ve çeşitli şehirlerde ıslıklı protestolara maruz kalıyordu. Barcelonalı futbolcu, son yıllarda Katalonya lehine açıklamalarıyla tepki görmüş ve milli maç sırasında İspanya milli marşı çalındığı sırada el hareketi yapmakla suçlanmıştı. Katalan milliyetçiliğini savunup, bağımsızlık yanlısı gösterilere katıldığı için İspanya'daki bazı kesimlerden tepki çeken Pique, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda Katalonya Milli Takımı olmadığı için İspanya Milli Takımı'nın formasını giydiğini ama bunu isteyerek, mutlu bir şekilde yaptığını belirtmişti

Barçanın yıldızından flaş karar: Bıraktı!

altyapısından akademisine transfer olan, 2008-09 sezonunda ise Barcelona'ya geri dönen Katalan savunmacı , ı'nı bıraktığını açıkladı. Kariyerinde bugüne kadar 91 maçta forma giyen Pique, İspanya Milli Takımı adına 4 gol atmıştı.

Pique, o dönemki takım arkadaşı Xavi ve Barcelona'nın başkanı ile 2014 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan gösteriye katılmıştı. Pique, yaşadığı hisleri sosyal paylaşım sitesi twitterdan "Asla böyle bir şey yaşamadım. Çok basit bir şekilde unutulmayacak bir şey" şeklindeki mesajla ifade etmişti.

eleme gruplarında 5 Eylül'de Oviedo kentinde oynanan ve İspanya'nın Slovakya'yı 2-0 yendiği maçta Pique, İspanyol futbolseverler tarafından ıslıklanmıştı.

2016'DA MİLLİ MARŞA HAKARET SUÇLAMASI YAPILMIŞTI
Katalan milliyetçisi olmasıyla bilinen İspanyol futbolcu Gerard Pique, takımının 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) oynadığı Hırvatistan maçı öncesinde çalınan İspanya Milli Marşı sırasında parmak işareti yapmakla suçlanmıştı.EURO 2016 D Grubu'nda oynanan Hırvatistan-İspanya maçı öncesinde çalınan milli marşlar sırasında Pique'nin, İspanya Milli Marşı'na saygısızlık yaptığı iddia edilmişti. Pique'nin İspanya Milli Marşı çalındığı sırada yanındaki takım arkadaşı 'un omzunun üzerine attığı kolundaki sağ parmaklarını oynatarak parmak işareti yapmasıyla ilgili görüntüler özellikle sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. "Asla Milli Marş'a saygısızlık yapmam" diyen Pique ise attığı tweette şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milli marş sırasında parmaklarımı çapraz yapıyordum. Olmayan polemikleri aramaya çalışmayalım ve hep birlikte Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı deneyelim."

KATALONYA BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU SIRASINDA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Gerard Pique, 2017'de gerçekleştirilen ve İspanya hükümeti tarafından yasadışı kabul edilen Katalonya Özgürlük Referandumu'na destek vermesinden ötürü yoğun tepki çekmişti. 'da 2017-18 sezonunun 7. haftasında oynanan Barcelona-Las Palmas maçının ardından gazetecilere açıklama yapan Pique, Katalan olduğunu söyleyip bağımsızlık girişimlerini savunurken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Pique, "Katalanım, kendimi öyle hissediyorum. Bugün hiç olmadığı kadar Katalonya halkıyla gurur duyuyorum. Çünkü bu son 7 yıldır olağanüstü davrandılar. Hiçbir saldırı olmadı ama bugün jandarma ve ulusal polis ne yaptıysa yaptı." ifadelerini kullanmıştı.

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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 19:37
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