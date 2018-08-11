Önceki gün Süper Lig Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başladı. Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fotomaç'taki köşesinde mücadeleyi değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi
Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, "İsmail Kartal'ın istediği, Fatih Terim'in ise istemediği oldu. Çünkü hep savunma arkasına atılan toplardan gol yiyorlar, üstelik bu sefer Denayer de yok. Fatih Terim muhtemelen ikinci golden sonra Maicon'a da derinlik yap demiştir" ifadelerini kullandı.
Önceki gün Süper Lig Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başladı. Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fotomaç'taki köşesinde mücadeleyi değerlendirdi.
Etiketler: Rıdvan Dilmen , Fatih Terim , İsmail Kartal , süper lig , Süper Kupa
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