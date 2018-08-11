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Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Usta spor yorumcusu Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi. Dilmen, "'ın istediği, 'in ise istemediği oldu. Çünkü hep savunma arkasına atılan toplardan gol yiyorlar, üstelik bu sefer Denayer de yok. Fatih Terim muhtemelen ikinci golden sonra Maicon'a da derinlik yap demiştir" ifadelerini kullandı.


Önceki gün Süper Lig Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başladı. Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fotomaç'taki köşesinde mücadeleyi değerlendirdi.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 07:54
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