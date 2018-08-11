İşte Şampiyon gücü

Sezonun ilk maçında Cimbom güldü... Son şampiyon Galatasaray 2018-19 sezonunun açılış karşılaşmasında ligin yeni takımı Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı... Ev sahibi ekip oyuna iyi başladı. 7. dakikada El Kebir, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir plase ile skoru 1-0 yaptı. 21. dakikada Sinan Gümüş'ün kornerinde Maicon topu arka direğe sektirdi. Serdar Aziz golü attı: 1-1.



​ MUSLERA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

30. dakikada Mariano'nun ortasında Kone yaptığı ters kafa vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-2... 34. dakikada Onyekuru'nun çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 55. dakikada Muslera kalesinden çıktı ve golü önledi. 90'da Eren Derdiyok golünü attı ve Galatasaray sezona 3 puanla başladı.