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İşte Şampiyon gücü

7’de El Kabir takımını 1-0 öne geçirdi. 21’de ’in golü skora denge getirdi. 30'da Kone'nin (k.k) golü ve 90'da Eren'in şık plasesiyle galibiyeti ilan etti

İşte Şampiyon gücü
Sezonun ilk maçında Cimbom güldü... Son şampiyon Galatasaray 2018-19 sezonunun açılış karşılaşmasında ligin yeni takımı Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı... Ev sahibi ekip oyuna iyi başladı. 7. dakikada El Kebir, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir plase ile skoru 1-0 yaptı. 21. dakikada Sinan Gümüş'ün kornerinde Maicon topu arka direğe sektirdi. Serdar Aziz golü attı: 1-1.

MUSLERA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
30. dakikada Mariano'nun ortasında Kone yaptığı ters kafa vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-2... 34. dakikada Onyekuru'nun çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 55. dakikada Muslera kalesinden çıktı ve golü önledi. 90'da Eren Derdiyok golünü attı ve Galatasaray sezona 3 puanla başladı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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