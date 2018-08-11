Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın zeminindeki bozulma nedeniyle keyifler bozulurken, SABAH'ın usta yazarı Hıncal Uluç bu konuyla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Hıncal Uluç: Sefan olsun Fikret Orman!
Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın zeminindeki bozulma nedeniyle keyifler bozulurken, SABAH'ın usta yazarı Hıncal Uluç bu konuyla ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
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