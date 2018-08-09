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Zafer gecesi olsun

, 3. Ön Eleme Turu’nda bugün saat 21.00’de ekibi ’i ağırlayacak. , ilk maçtan turu garantilemek için uğraşacak... ise yine aynı saatte ’i konuk edecek. İki takımımız da zafere kilitlendi...

Zafer gecesi olsun
'ndeki iki temsilcimiz ve bugün ön eleme maçları oynayacak... UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, ekibi ile mücadele edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski'nin yöneteceği mücadele saat 21.00'de start alacak.

Kupadaki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise evinde 'i konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İki temsilcimiz rövanş karşılaşalarını 16 Ağustos'ta oynayacak. Beşiktaş ve Başakşehir turu geçerse Akhisarspor gibi gruplarda mücadele edecek.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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