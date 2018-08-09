Zafer gecesi olsun

UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir bugün ön eleme maçları oynayacak... UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Avusturya ekibi Lask Linz ile mücadele edecek. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski'nin yöneteceği mücadele saat 21.00'de start alacak.
Kupadaki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise evinde İngiliz Burnley'i konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İki temsilcimiz rövanş karşılaşalarını 16 Ağustos'ta oynayacak. Beşiktaş ve Başakşehir turu geçerse Akhisarspor gibi gruplarda mücadele edecek.
Kupadaki bir diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir ise evinde İngiliz Burnley'i konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. İki temsilcimiz rövanş karşılaşalarını 16 Ağustos'ta oynayacak. Beşiktaş ve Başakşehir turu geçerse Akhisarspor gibi gruplarda mücadele edecek.
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