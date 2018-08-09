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Ya Nwakaeme ya

Bordo-Mavililer, için kulübü ’a kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ile anlaşılamazsa Nwakaeme’ye imza attırılacak...

Ya Nwakaeme ya Okaka
Trabzonspor forvet i için gaza bastı... Teknik direktör 'ın istediği doğrultusunda Burak Yılmaz ve Rodallega' zorlayacak bir golcü arayan yönetim, adayları ikiye indirdi. Bordo- Mavili yönetimin ilk hedefi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen Stefano Okaka.

OKAKA İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Karadeniz ekibinin yöneticileri Okaka için kulübü Watford'a 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu. 2021'e kadar Watford'la sözleşmesi olan Nijeryalı golcü için Bordo-Mavililer şartları zorlayacak

ANTHONY NWAKAEME HAZIR KITA
Trabzon, transferinden sonuç alaması halinde ise Hapoel Beer Sheva takımında oynayan Anthony Nwakaeme'ye imza attırmayı hedefliyor. Nwakaeme için kulübü 500 bin Euro bonservis istiyor.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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