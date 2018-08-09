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Linz UEFA maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA 3. Eleme Turu ilk maçında ekibi Linz ile karşılaşacak. Son iki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Kara bu yıl UEFA Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veriyor. Beşiktaş deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesinde 'ta elde edeceği avantajlı skorla turu garantilemenin peşinde. Peki Beşiktaş - LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş LASK Linz maçının ilk 11'i ne? İşte maç ile ilgili tüm detaylar...

Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
, temsilcisi Linz ile yarın saat 21.00'de 'ta oynayacağı UEFA 3. Ön Eleme Turu karşılaşmayla birlikte 207. kez Avrupa sahnesinde yer almış olacak. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık galibiyetlerle eleyen Beşiktaş, bu turda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip LASK Linz maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 207. kez yer alacak.Yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - LASK Linz maçı D-Smart'tan yayımlanacak.

AVRUPA'DA 207. MAÇ
Avrupa sahnesinde başarılı işlere imza atan Beşiktaş, geride kalan 206 mücadelede 79 galibiyet, 83 mağlubiyetle aldı. Siyah-beyazlı ekip, 44 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 273 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü.




KARTAL'A POLONYALI HAKEM
Beşiktaş ve LASK Linz arasında oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek, Frankowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zbigniew Dobrynin olacak...

BEŞİKTAŞ LASK LİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira
2. kategori: 225 lira
3. kategori: 205 lira
4. kategori: 195 lira
5. kategori: 165 lira
6. kategori: 150 lira
7. kategori: 100 lira
8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira
1903 A-E Tribünü: 680 lira
1903 B-D Tribünü: 750 lira
1903 C Tribünü: 800 lira

Beşiktaş LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Mücadele kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 18:14
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