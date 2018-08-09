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Belçikalı Courtois resmen ’de

Belçikalı Courtois resmen Real Madrid’de
Real Madrid, 'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'i kadrosuna kattı. Madrid ekibinin resmi sitesinden açıkladı. 26 yaşındaki file bekçisi için ödenecek olan bonservis bedeli açıklanmazken, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'in kiralık olarak İngiliz ekibine gideceği belirtildi.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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