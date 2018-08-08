Bunun Kadıköy’ü var

Fenerbahçe Portekiz'den üzgün dönüyor. Kanarya Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenildi. 10. dakikada Valbuena'nın köşe atışında Vlachodimos topu uzaklaştırdı. 32'de Cervi'nin şutunda kaleci Volkan topu sektirdi. Skrtel topu kornere göndermeyi başardı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Valbuena'nın 41'deki sert vuruşunda top Alper'den döndü. 45'te Ferreyra, Neustadter'den sıyrılıp ceza sahasına sokuldu. Çaprazdan yaptığı vuruşta top Volkan'da kaldı. İlk devre 0-0 berabere sonuçlandı.
VOLKAN KALESİNDE BAŞARILIYDI
Maçın 46. dakikasında Jardel'in kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı. 49'da Grimaldo'nun ortasında Volkan topu kontrol etti. 55'te Isla'nın hatalı pasında Ferreyra'dan önce Skrtel araya girmeyi bildi.
CERVİ FENERBAHÇE'Yİ ÜZDÜ
2.Yarının 69. dakikasında Salvio'nun yerden ortasında arka direkte topla buluşan Cervi'nin şutunda Isla'nın bacakları arasından geçen top ağlara gitti. Bu golle maçı 1-0 kazanan Benfica tur için avantaj sağladı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Valbuena'nın 41'deki sert vuruşunda top Alper'den döndü. 45'te Ferreyra, Neustadter'den sıyrılıp ceza sahasına sokuldu. Çaprazdan yaptığı vuruşta top Volkan'da kaldı. İlk devre 0-0 berabere sonuçlandı.
VOLKAN KALESİNDE BAŞARILIYDI
Maçın 46. dakikasında Jardel'in kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı. 49'da Grimaldo'nun ortasında Volkan topu kontrol etti. 55'te Isla'nın hatalı pasında Ferreyra'dan önce Skrtel araya girmeyi bildi.
CERVİ FENERBAHÇE'Yİ ÜZDÜ
2.Yarının 69. dakikasında Salvio'nun yerden ortasında arka direkte topla buluşan Cervi'nin şutunda Isla'nın bacakları arasından geçen top ağlara gitti. Bu golle maçı 1-0 kazanan Benfica tur için avantaj sağladı.
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