UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya'nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu.
Turu geçmeleri halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir ise turu geçmesi halinde, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.
Turu geçmeleri halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir ise turu geçmesi halinde, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.
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