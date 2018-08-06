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  1. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

'nde ve 'in rakipleri belli oldu!

Ülkemizi 'nde temsil edecek ve 'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
3. ön eleme turunda temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol ile 'nın LASK Linz takımıyla eşleşen 'ın tur atlaması halinde play-offtaki rakipleri belli oldu.

Turu geçmeleri halinde temsilcilerimizden Beşiktaş, Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir ise turu geçmesi halinde, Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos'ta yapılacak.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 15:08
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