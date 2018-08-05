İstanbul’da sessiz fırtına

Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İstanbul'da İtalya'nın Cagliari takımı ile 0-0 berabere kaldı. Maça etkili başlayan Bordo- Mavililer'de 12. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortaya Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasında yaptığı vuruşu kaleci Rafael son anda kornere çeldi.
JOSE SOSA PENALTIYI KAÇIRDI
Rodallega'nın 30. dakikada Cagliari ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Jose Sosa, kaleci Rafael'i geçemedi. 40. dakikada Pereira'nın şutu üst direğe çarparak auta gitti
RODALLEGA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
61. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Rodallega'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye yolladığı sert şut direğin üstündün dışarı çıktı. Maçta iki taraf da skor üretemedi ve 90 dakika 0-0 sona erdi.
JOSE SOSA PENALTIYI KAÇIRDI
Rodallega'nın 30. dakikada Cagliari ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Jose Sosa, kaleci Rafael'i geçemedi. 40. dakikada Pereira'nın şutu üst direğe çarparak auta gitti
RODALLEGA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
61. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Rodallega'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye yolladığı sert şut direğin üstündün dışarı çıktı. Maçta iki taraf da skor üretemedi ve 90 dakika 0-0 sona erdi.
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