Galatasaray Emre için teklifini artırdı!

Galatasaray bir yandan Mathieu Valbuena ile ilgilenirken bir yandan da Emre Akbaba için Alanyaspor ile görüşmelerine devam ediyor.
5 MİLYON EURO İSTİYOR
Akdeniz ekibine genç yıldız için 3 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar bu teklifi 500 bin Euro daha artırdı. Ancak Alanyaspor Yönetimi, 5 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete yıldız oyuncusunu elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da Emre Akbaba'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
5 MİLYON EURO İSTİYOR
Akdeniz ekibine genç yıldız için 3 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar bu teklifi 500 bin Euro daha artırdı. Ancak Alanyaspor Yönetimi, 5 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete yıldız oyuncusunu elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da Emre Akbaba'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
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