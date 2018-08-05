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Emre için teklifini artırdı!

, ’ın da transfer listesinde yer alan genç yıldız için 3 milyon ’luk teklifi 500 bin Euro daha artırdı

Galatasaray Emre için teklifini artırdı!
Galatasaray bir yandan ile ilgilenirken bir yandan da Emre Akbaba için Alanyaspor ile görüşmelerine devam ediyor.

5 MİLYON EURO İSTİYOR
ekibine genç yıldız için 3 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar bu teklifi 500 bin daha artırdı. Ancak Alanyaspor Yönetimi, 5 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete yıldız oyuncusunu elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da Emre Akbaba'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
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