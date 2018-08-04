Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tolga Ciğerci'nin Almanya'dan gelen teklifleri geri çevirmesi Sarı- Kırmızılı yönetimi bezdirdi. Fatih Terim'in istemediği tecrübeli oyuncunun satılması için her türlü kolaylığı yapan yönetim, Tolga'nın tavrı sonrası köşeye sıkıştı. Galatasaraylı futbolcu, yıllık 2 milyon Euro kazandığı için takımdan ayrılmak istemiyor.
Tolga yönetimi bezdirdi!
Teklifleri geri çeviren Tolga yönetimi köşeye sıkıştırdı
Etiketler: Tolga Ciğerci , Fatih Terim , ALMANYA , Galatasaray
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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