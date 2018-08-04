Konyaspor yönetimi, yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret aldığı için indirim talep ettiği yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile yollarını ayırdı. Kamerunlu golcünün indirim teklifine olumsuz yaklaşması sonrası 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Samuel Eto'o'nun adı transferde Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'la anılıyor
Konyaspor’da Eto’o ile yollar resmen ayrıldı
Etiketler: Konyaspor , süper lig , Bursaspor , Samuel Eto
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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