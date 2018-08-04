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’da Eto’o ile yollar resmen ayrıldı

Konyaspor’da Eto’o ile yollar resmen ayrıldı
Konyaspor yönetimi, yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret aldığı için indirim talep ettiği yıldız futbolcu Samuel Eto'o ile yollarını ayırdı. Kamerunlu golcünün indirim teklifine olumsuz yaklaşması sonrası 37 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi feshedildi. 'o'nun adı transferde ekiplerinden Bursaspor'la anılıyor
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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