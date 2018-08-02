Tartışmalara çözüm 'VAR'

Futbolda yeni dönem... VAR sistemi tanıtım toplantısı dün TFF'nin Riva'daki kamp ve eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Futbolda yeni dönem ile birlikte tartışmalar asgariye inecek. Dün Riva'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve kulüp başkanları katıldı.
SADECE 1 DAKİKA FARK EDİYOR
VAR sistemi ile ilgili merak edilen konulardan biri maçların süresi... VAR kullanılmadığında maçın süresi ortalama 94.47 dakikaken, VAR Sistemi kullanıldığında bu süre ortalama 95.47 dakika.
YENİ TÜRKİYE, YENİ SİSTEM
Yeni sistem ile ilgili konuşan Demirören, "Yeni Türkiye, yeni sistem ile futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni anlayışla Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza inanıyorum" dedi.
TÜRK FUTBOLUNDA ÇIĞIR AÇACAK
Demirören, "Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız" ifadelerini kullandı.
TARİHİ BİR ADIMIN BAŞINDAYIZ
Kasapoğlu, VAR sistemi ile ilgili işte bu açıklamaları yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.
SİSTEM HAZIR HALE GELDİ
Kasapoğlu, "Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR sisteminin uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır" dedi.
BARİZ HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
VAR Sistemi'nde incelemeyi sadece hakem başlatacak... Goller, penaltı kararları, yanlış oyuncuya kart ve kırmızı kartlarda VAR Sistemi devreye girecek Bariz hatalar önlenecek.
1-VAR'DA incelemeyi hakem başlatır. 2-Kararı incelemek için bir zaman baskısı yok. İnceleyecek kararlar: Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. Penaltı: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek. Yanlış oyuncuya kart: Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek. Direkt kırmızı kart: Verilen/verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.
GÜMÜŞDAĞ: VAR'SIZ BİR LİG DÜŞÜNÜLEMEZ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Cep telefonsuz bir hayat düşünemiyoruz, VAR'sız da bir lig düşünülemez. VAR sistemi hakemlerimizin sahadaki saygınlığını ve futbolumuzun seyir zevkini arttıracak" diye konuştu.
SADECE 1 DAKİKA FARK EDİYOR
VAR sistemi ile ilgili merak edilen konulardan biri maçların süresi... VAR kullanılmadığında maçın süresi ortalama 94.47 dakikaken, VAR Sistemi kullanıldığında bu süre ortalama 95.47 dakika.
YENİ TÜRKİYE, YENİ SİSTEM
Yeni sistem ile ilgili konuşan Demirören, "Yeni Türkiye, yeni sistem ile futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni anlayışla Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza inanıyorum" dedi.
TÜRK FUTBOLUNDA ÇIĞIR AÇACAK
Demirören, "Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız" ifadelerini kullandı.
TARİHİ BİR ADIMIN BAŞINDAYIZ
Kasapoğlu, VAR sistemi ile ilgili işte bu açıklamaları yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.
SİSTEM HAZIR HALE GELDİ
Kasapoğlu, "Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR sisteminin uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır" dedi.
BARİZ HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
VAR Sistemi'nde incelemeyi sadece hakem başlatacak... Goller, penaltı kararları, yanlış oyuncuya kart ve kırmızı kartlarda VAR Sistemi devreye girecek Bariz hatalar önlenecek.
1-VAR'DA incelemeyi hakem başlatır. 2-Kararı incelemek için bir zaman baskısı yok. İnceleyecek kararlar: Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek. Penaltı: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek. Yanlış oyuncuya kart: Hakemin ihlal yapan takımdan yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunu veya hangi oyuncunun cezalandırılması gerektiğini bildirmek. Direkt kırmızı kart: Verilen/verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olup olmadığını bildirmek.
GÜMÜŞDAĞ: VAR'SIZ BİR LİG DÜŞÜNÜLEMEZ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Cep telefonsuz bir hayat düşünemiyoruz, VAR'sız da bir lig düşünülemez. VAR sistemi hakemlerimizin sahadaki saygınlığını ve futbolumuzun seyir zevkini arttıracak" diye konuştu.
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