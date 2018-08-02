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Savaşmadan başaramayız

oyuncularına işte böyle seslendi...

Savaşmadan başaramayız
Trabzonspor Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi. Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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