Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, antrenmanda oyuncularına uyarılarda bulundu. Karaman, "Mücadele edeceğiz, savaşacağız, agresif olacağız. Mücadele bizim her şeyimiz. O olmadan hiçbir şey olmaz" dedi. Fırtına'nın hocası, "Sadece kendiniz için değil arkadaşlarınız için de oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.
Savaşmadan başaramayız
Ünal Karaman oyuncularına işte böyle seslendi...
Etiketler: Ünal Karaman , Teknik Direktörü , Trabzonspor
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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