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sesleri

Başkanı ’in Münih’te Gomez ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Alman yıldızın ’a geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin Stutgtart’a kiralama teklifi yapacağı iddialar arasında

Mario Gomez sesleri
Beşiktaş'ta bir kez daha gündeme geldi... Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında. Yapılan ilk görüşmede Mario Gomez'in eşinin golcü futbolcunun 'a imza atmasına sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL
Gomez'in yapılan görüşmede, " değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi. Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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