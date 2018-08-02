Kara Kartal formalite maçında

Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah- Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nun rövanş maçında Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)- Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek.