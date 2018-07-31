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Badou Ndiaye’ye ihtiyacımız var

menajeri Rowett, “Ndiaye’yi göndermek zorunda değiliz” dedi

Badou Ndiaye’ye ihtiyacımız var
Transferde Galatasaray'ın gözdelerinden biri olan Badou Ndiaye konusunda İngiltere'den flaş bir açıklama geldi... Stoke City menajeri Rowett, Senegalli yıldıza ihtiyaçları olduğunu söyledi.

MALİ SORUN YOK
Rowett, "Ndiaye kaliteli bir oyuncu. İhtiyacımız olan atletiklik ve yetenek onda mevcut. Onu isteyen takımlar var fakat bizim olarak problemimiz yok onu satmak zorunda değiliz" dedi.
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