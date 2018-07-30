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’den çok memnunuz

Başkanı Orman, Wolverhampton’un peşinde olduğu iddia edilen için net konuştu

Pepe’den çok memnunuz
Beşiktaş'ın Başkanı , CNN Türk canlı yayınında transfere dair önemli açıklamalar yaptı. İngiliz ekibi Wolverhampton'un talip olduğu iddia edilen 'yi satmayı düşünmediklerini belirten Orman, "Biz Pepe'yi 1 yıl oynasın diye almadık. Takımımızdan olmasından dolayı çok mutluyuz. Ama biri çıkar iyi bir teklif yapar, Pepe de gitmek ister. Her şey olabilir" diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ 10 NUMARA
Transferde önceliklerinin 10 numara transferi olduğunu da belirten Başkan Orman, "Diğer mevkilerde kadromuz iyi. Ofansif orta saha için çalışmalarımıza hız verdik" dedi.
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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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