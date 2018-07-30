Pepe’den çok memnunuz

Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman, CNN Türk canlı yayınında transfere dair önemli açıklamalar yaptı. İngiliz ekibi Wolverhampton'un talip olduğu iddia edilen Pepe'yi satmayı düşünmediklerini belirten Orman, "Biz Pepe'yi 1 yıl oynasın diye almadık. Takımımızdan olmasından dolayı çok mutluyuz. Ama biri çıkar iyi bir teklif yapar, Pepe de gitmek ister. Her şey olabilir" diye konuştu.
ÖNCELİĞİMİZ 10 NUMARA
Transferde önceliklerinin 10 numara transferi olduğunu da belirten Başkan Orman, "Diğer mevkilerde kadromuz iyi. Ofansif orta saha için çalışmalarımıza hız verdik" dedi.
ÖNCELİĞİMİZ 10 NUMARA
Transferde önceliklerinin 10 numara transferi olduğunu da belirten Başkan Orman, "Diğer mevkilerde kadromuz iyi. Ofansif orta saha için çalışmalarımıza hız verdik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.