Britanyalı Thomas ilki başardı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

105. Fransa Bisiklet Turu'nda genel klasmanı 83 saat 17 dakikada lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu Geraint Thomas, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Thomas'ın 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımından Tom Dumoulin, genel klasmanda 2. sırayı aldı. Sky takımından Chris Froome ise 3. oldu



ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KULAÇLAR TROYA İÇİN ATILDI

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılında Troya Açık Su Yüzme Yarışı düzenlendi. "2018 Troya Yılı" kapsamında Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşen yarışa 417'si erkek, 120'si kadın olmak üzere 537 sporcu katıldı. Yarışmayı erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda Nilay Erkal birinci sırada tamamladı.



A.EFES WEEMS İLE YOLLARINI AYIRDI

Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Sonny Weems ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sonny Weems'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. 32 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Efes ile THY Euroleague'de 15.5 sayı, 4.0 asist ve 3.5 ribaund ile mücadele etti.



​GÖZTEPE OMERUO İÇİN YENİDEN START VERDİ

Sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe daha önce görüşme yaptığı ancak anlaşma sağlayamadığı Kasımpaşa'nın Nijeryalı oyuncusu Kenneth Omeruo için yeniden görüşme kararı aldı. İzmir ekibi ayrıca Brezilya'nın Sport Club do Recife takımında oynayan Ronaldo Alves'i bir kez daha gündemine aldı.



İPEK ÖZ& MELİS SEZER ÇİFTLERDE İKİNCİ OLDU

TF Telavi Kadınlar Turnuvası'nda tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, çiftlerde ikinci oldu. Gürcistan'ın Telavi kentinde çiftler finalinde, 1 numaralı seribaşı İpek-Melis çifti, Nadezda Gorbachkova-Julia Helbet ikilisiyle karşılaştı. Türk çift, ilk sette 1-0 geriye düştükten sonra Melis'in rahatsızlığı nedeniyle yarıştan çekilmesiyle hükmen mağlup oldu.



ÇİZME BASININDAN CAICEDO IDDIASI

Forvet transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'nin ismi sürpriz bir yıldızla anılıyor... İtalyan basını, Lazio formasını giyen Felipe Caicedo'nun Sarı-Lacivertliler'den teklif aldığını yazdı. Lazio ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ekvador'lu yıldız için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yaptığı öne sürülüyor. Ancak bu haberlerin menajer kaynaklı olduğu da gelen bilgiler arasında.