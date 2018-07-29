Beşiktaş, Torshavn ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular kanatlardan gole gitme varyasyonları denedi.
Torshavn rövanşı için hazırlıklar sürdü
Beşiktaş Torshavn maçının hazırlıklarına dün de devam etti
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Beşiktaş , Torshavn
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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