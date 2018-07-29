Yol Durumu
  1. Kurt Zouma gemileri yaktı
  2. Enzo Roca’ya sağlık kontrolü yapıldı

rövanşı için hazırlıklar sürdü

maçının hazırlıklarına dün de devam etti

Torshavn rövanşı için hazırlıklar sürdü
Beşiktaş, ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular kanatlardan gole gitme varyasyonları denedi.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar