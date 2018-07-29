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’da ayrılık

Bursaspor’da ayrılık
Bursaspor, 28 yaşındaki futbolcusu 'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Sercan'ın ekiplerinden 'la görüştüğü ve imzanın yakın olduğu öğrenildi.Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, PSG'yi 5-1 yendi. Arsenal'in maçtaki ilk golünü 13. dakikada Türk asıllı futbolcu Mesut Özil attı. İngiliz ekibinin diğer golleri Lacazette (2) Holding ve Edward'dan geldi.
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