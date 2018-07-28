Savunma bölgesindeki eksikler nedeniyle Torshavn maçında ilk 11'de şans bulan Fatih Aksoy göze girmeyi başardı... Rakip zayıf olmasına rağmen güven veren bir performans sergileyen genç yıldızın karşılaşma sonrasında Şenol Güneş'ten özel tebrik aldığı ifade ediliyor.
Fatih Aksoy alkış topladı
Etiketler: Fatih Aksoy , Şenol Güneş
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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