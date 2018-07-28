Yol Durumu
  1. Morteza'da prüz var
  2. Cyle Larin endişesi!

alkış topladı

Fatih Aksoy alkış topladı
Savunma bölgesindeki eksikler nedeniyle Torshavn maçında ilk 11'de şans bulan göze girmeyi başardı... Rakip zayıf olmasına rağmen güven veren bir performans sergileyen genç yıldızın karşılaşma sonrasında 'ten özel tebrik aldığı ifade ediliyor.
Etiketler: ,
  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar