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Denizlispor’da oğul geldi, baba gitti

Denizlispor’da oğul geldi, baba gitti
Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Niyaz'ın, oğlu Recep Niyaz'ın kulübe olması nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada "İhsan Niyaz'ın istifası kabul edilerek, göstermiş olduğu bu duyarlı davranış ve oğlu Recep Niyaz'ın transferi sırasında göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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