Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Niyaz'ın, oğlu Recep Niyaz'ın kulübe transfer olması nedeniyle istifa ettiği bildirildi. Denizlispor'dan yapılan açıklamada "İhsan Niyaz'ın istifası kabul edilerek, göstermiş olduğu bu duyarlı davranış ve oğlu Recep Niyaz'ın transferi sırasında göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.
Denizlispor’da oğul geldi, baba gitti
Etiketler: Recep Niyaz , İhsan Niyaz , transfer
- 28 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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