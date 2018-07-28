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'in yeni kaptanı oldu

Geçtiğimiz günlerde ırkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan 'e kulübü 'den büyük bir destek geldi. İngiliz ekibi twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda bugün PSG maçında kaptanlık pazubandının Mesut Özil'de olacağını duyurdu.

Arsenalden Mesut Özile büyük jest

, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında oynayacağı PSG maçı öncesinde ile ilgili ilgi çekici bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibi sosyal medya hesabından taraftarlara bugünkü maçta sahaya kaptan olarak kimin çıkacağını sordu ve Mesut Özil'in soyunma odasındaki fotoğrafını paylaştı.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Arsenal Menajeri Unai Emery ve takım kaptanlarından Petr Cech, yıldız futbolcunun Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına saygı duyduklarını ve oyuncunun arkasında olduklarını açıklamışlardı. Cech konuyla ilgili Mesut Özil'in Arsenal'in takım kaptanı olması gerektiğini ifade etmişti.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 15:09
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