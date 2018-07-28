Arsenal, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında oynayacağı PSG maçı öncesinde Mesut Özil ile ilgili ilgi çekici bir paylaşımda bulundu.

İngiliz ekibi sosyal medya hesabından taraftarlara bugünkü maçta sahaya kaptan olarak kimin çıkacağını sordu ve Mesut Özil'in soyunma odasındaki fotoğrafını paylaştı.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Arsenal Menajeri Unai Emery ve takım kaptanlarından Petr Cech, yıldız futbolcunun Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararına saygı duyduklarını ve oyuncunun arkasında olduklarını açıklamışlardı. Cech konuyla ilgili Mesut Özil'in Arsenal'in takım kaptanı olması gerektiğini ifade etmişti.