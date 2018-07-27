Enzo Roco Beşiktaş’ta

Beşiktaş transferde sürpriz bir isimle anlaştı... Tosic ve Mitrovic'in ayrılmasından sonra özellikle stoper arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlı yönetim bugüne kadar ismi hiç anılmayan Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Meksika ekiplerinden Cruz Azul'da forma giyen yıldız oyuncu oynadığı 34 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı.
MEDEL TAVSİYE ETTİ
Yönetimin Şilili futbolcu Enzo Roco'nun transferini büyük bir gizlilik içinde bitirdiği ortaya çıktı. Bu futbolcuyu 3 aydır takibe aldığı öğrenilen yöneticilerden Umut Güner'in Şilili futbolcuyu yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel'in de Roco'yu tavsiye ettiği ve bu transferin safha safha gerçekleştiği belirlendi.
1.2 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ın anlaştığı 1.92 cm boyundaki stoperin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün 3+1 yıllık sözleşme imzalacağı öğrenildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Enzo Roco yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak. Medel'in tavsiye etmesinden sonra gündeme giren Roco ile olumlu scout raporları üzerine görüşmelere başlandığı belirlendi. Bu oyuncunun 1.92 cm boyuna rağmen hızlı bir stoper olmasının transferde tercih edildiği öne sürüldü.
AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco dün gece kız arkadaşı ile birlikte İstanbul'a geldi. Şilili stoper bugün sözleşme imzalayacak. Genç yaşına rağmen çok tecrübeli olan Roco, İspanyol takımlarından Espanyol ve Elche'de de forma giydi. Son 2 sezondur Cruz Azul takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Roco bu maçların 28'in de ilk 11'de görev yaptı.
MEDEL TAVSİYE ETTİ
Yönetimin Şilili futbolcu Enzo Roco'nun transferini büyük bir gizlilik içinde bitirdiği ortaya çıktı. Bu futbolcuyu 3 aydır takibe aldığı öğrenilen yöneticilerden Umut Güner'in Şilili futbolcuyu yakın takibe aldığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Medel'in de Roco'yu tavsiye ettiği ve bu transferin safha safha gerçekleştiği belirlendi.
1.2 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ın anlaştığı 1.92 cm boyundaki stoperin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün 3+1 yıllık sözleşme imzalacağı öğrenildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Enzo Roco yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak. Medel'in tavsiye etmesinden sonra gündeme giren Roco ile olumlu scout raporları üzerine görüşmelere başlandığı belirlendi. Bu oyuncunun 1.92 cm boyuna rağmen hızlı bir stoper olmasının transferde tercih edildiği öne sürüldü.
AİLESİYLE BİRLİKTE GELDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco dün gece kız arkadaşı ile birlikte İstanbul'a geldi. Şilili stoper bugün sözleşme imzalayacak. Genç yaşına rağmen çok tecrübeli olan Roco, İspanyol takımlarından Espanyol ve Elche'de de forma giydi. Son 2 sezondur Cruz Azul takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 34 karşılaşmada forma giydi. Roco bu maçların 28'in de ilk 11'de görev yaptı.
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