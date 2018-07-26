Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bugün Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibiyle oynayacakları ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi. Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Güneş, "Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz, koşan, dinamik, agresif oynayan bir takım. Dolayısıyla disiplinli bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız." diye konuştu. Güneş, kadrodaki eksik futbolcularla ilgili olarak ise "Sahaya çıkacak oyuncuların hepsi Beşiktaş'ın oyuncusu" dedi.
Zor bir maç bizi bekliyor
Torshavn maçı öncesi konuşan Şenol Güneş, “Zor bir maç bizi bekliyor. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için gerekli gayreti göstereceğiz” dedi
Etiketler: Şenol Güneş , Beşiktaş
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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