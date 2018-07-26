UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Faroe Adaları'nda B36 Torshavn ekibiyle karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, dün akşam Gundadalur Stadı'nda yaptığı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Siyah-Beyazlı takım ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon idmanı yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise Torshavn maçının taktik provası yapıldı. Dün akşamki idmanla çalışmalarını tamamlayan Kartal, Torshavn maçı için kampa girdi.
Hazırlıklarını tamamlayan Kartal kampa girdi
Beşiktaş, Torshavn maçı için son çalışmasını dün karşılaşmanın oynanacağı Gundadalur Stadı’nda yaptı ve kampa girdi
Etiketler: Şenol Güneş , Kartal , Beşiktaş , gundadalur stat , Torshavn
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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