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Hazırlıklarını tamamlayan kampa girdi

, maçı için son çalışmasını dün karşılaşmanın oynanacağı Gundadalur Stadı’nda yaptı ve kampa girdi

Hazırlıklarını tamamlayan Kartal kampa girdi
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Faroe Adaları'nda B36 Torshavn ekibiyle karşı karşıya gelecek olan , dün akşam Gundadalur Stadı'nda yaptığı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde çalışan Siyah-Beyazlı takım ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon idmanı yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise maçının taktik provası yapıldı. Dün akşamki idmanla çalışmalarını tamamlayan , Torshavn maçı için kampa girdi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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