Hakkında Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Maicon Roque'ye talip var... Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sporting Lizbon kulübü, Brezilyalı yıldız için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Sporting’den Maicon hamlesi
Etiketler: Sporting Lizbon , Galatasaray , Maicon
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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