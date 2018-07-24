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Sporting’den hamlesi

Sporting’den Maicon hamlesi
Hakkında Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Maicon Roque'ye talip var... Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sporting Lizbon kulübü, Brezilyalı yıldız için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
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