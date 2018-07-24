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'de Chahechouhe'nun ameliyat olduğu açıklandı

'nin deneyimli isimlerinden 'nun ameliyet olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, Faslı futbolcuda menisküs yırtığının tespit eidldiği bildirildi. Aatif'ın sahalara dönüşü 1 ayı bulacak

Fenerbahçede sakatlık şoku!

'nin tecrübeli isimlerinden 'nun menisküs ameliyatı olduğu açıklandı. Aatif'ın sahalara dönmesinin 1 ayı bulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru 'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir."

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 19:24
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