Bıcakcic bekleniyor!

Stoper mevkiini güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, Boşnak futbolcu Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun kulübü Hoffenheim'e resmi kiralama teklifi sunan bordo- mavili kulübe henüz olumlu yanıt gelmedi.



Alman kulübünün önceki gün hazırlık maçında oynattığı Bicakcic'in kamp performansından memnun kaldığı ve bu nedenle Boşnak oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı iddia edildi. Bordo-mavili kulüp ise Bicakcic'in Türkiye'de oynamaya sıcak bakması nedeniyle bu avantajını kullanarak, Hoffenhaim kulübüne oyuncuyu bırakması yönünde baskı yapmaya çalışacak. Alman kulübünün bu hafta içinde net kararını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.