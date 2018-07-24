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Bıcakcic bekleniyor!

Trabzonspor, her konuda anlaşma sağladığı Ermin Bıcakcic için Hoffenhaim kulübünün cevabını bekliyor

Bıcakcic bekleniyor!
Stoper mevkiini güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, Boşnak futbolcu Ermin Bicakcic ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak oyuncunun kulübü Hoffenheim'e resmi kiralama teklifi sunan bordo- mavili kulübe henüz olumlu yanıt gelmedi.

Alman kulübünün önceki gün hazırlık maçında oynattığı Bicakcic'in kamp performansından memnun kaldığı ve bu nedenle Boşnak oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı iddia edildi. Bordo-mavili kulüp ise Bicakcic'in Türkiye'de oynamaya sıcak bakması nedeniyle bu avantajını kullanarak, Hoffenhaim kulübüne oyuncuyu bırakması yönünde baskı yapmaya çalışacak. Alman kulübünün bu hafta içinde net kararını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.
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