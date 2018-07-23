Atletizm antrenörü kalbine yenildi. Üzücü olay Erzurum'da meydana geldi. Bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Tunç (44), dün yapılan çalışmanın ardından odasına çekildi. Bir süre sonra rahatsızlandı. Yan odada kalan sporcularından duvara vurarak yardım istedi. Gençler sağlık ekiplerini aradı. Tunç, hemen hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damar genişlemesi rahatsızlığı bulunduğu belirtilen ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tunç'un cenazesi, otopsinin ardından Konya'dan gelen eşi Gülsen ve ağabeyi Ali Tunç'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen milli sporcular ise hocalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



'BABAM GİBİYDİ'

Antrenörünün ölüm haberini alan Yavuz Ağrılı (21) şunları söyledi: "Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorduk. Hayatımda bu kadar iyi bir insan görmedim. Müthiş bir insandı. Çok iyi niyetliydi. Bana bugüne kadar sesini hiç yükseltmedi. Onu anlatmaya kelimeler yetmez benim için. Benim babam gibiydi. Birlikte burada Avrupa Şampişyonası için kampa gelmiştik, bana inancı vardı. Başımız sağ olsun."