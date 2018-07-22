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Rekor için geldiler

Rekor için geldiler
Rus kano ekibi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için 'dan 'e açıldı. Soçi Limanı'ndan Trabzon'a üç yat ve bir kano ile gelen sporcular, tek seferde en uzun yolculuğu yaparak rekor kırmak için son hazırlıklarını tamamladı. Kanocular, verilerinin değerlendirilmesinin ardından akşam saatlerinde yola çıktı. Trabzon Limanı'nda yolculuk öncesi açıklamada yapan takım kaptanı Sergey Melikav, takımlarında 12 sporcunun yer aldığını ve 4 kişiden oluşan her takımın ayrı ayrı 12 saat yolculuk yapacağını belirtti. 6 aydır çalıştıklarını belirten Malikav, 300 kilometre uzunluğundaki Soçi ve Trabzon arasındaki mesafenin en uygun güzergah olduğunu kaydetti. Ekibe yabancı medya da eşlik edecek.
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