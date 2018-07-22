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'nin kadro değeri eridi

futbol takımının kadro değeri son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Sarı-Lacivertli takımın kadro değeri 2015-16'da 195.3 milyon euro iken şu anki kadro değeri 64.2 milyon euro olarak hesaplandı.

Fenerbahçenin kadro değeri eridi

2018-19 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de futbol takımının kadro değerindeki düşüş dikkat çekti. Başkan Ali Koç liderliğinde gençleşme operasyonuna giden sarı-lacivertlilerin mevcut piyasa değeri 64 milyon euroya kadar geriledi. Bu son 10 yıldaki en düşük değer olurken, ilk kez böyle büyük oranda düşüş gözlendi. Aynı sitede 2017-18 sezonunda takım kadrosunun değeri 107.5 milyon euro idi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 13:28
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