2018-19 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de futbol takımının kadro değerindeki düşüş dikkat çekti. Başkan Ali Koç liderliğinde gençleşme operasyonuna giden sarı-lacivertlilerin mevcut piyasa değeri 64 milyon euroya kadar geriledi. Bu son 10 yıldaki en düşük değer olurken, ilk kez böyle büyük oranda düşüş gözlendi. Aynı sitede 2017-18 sezonunda takım kadrosunun değeri 107.5 milyon euro idi.