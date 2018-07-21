Çakallarla Dans filminin ekibi Fenerbahçe'nin #Yeniden projesi kapsamında Fenerium için küçük bir klipte rol aldılar. Sarı-Lacivertliler'in yeni formalarıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncular, sempatiklikleriyle taraftarların ilgisini çekmeyi başardılar.
‘Yeniden’ Fenerbahçe!
Çakallarla Dans film ekibi, ‘Yeniden’ projesi kapsamında klipte rol aldılar
Etiketler: Fenerbahçe , çakallar dans , yeniden
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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