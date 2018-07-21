Yol Durumu
  1. Antalyaspor’dan ayrılan Deniz Kadah Göztepe’de
  2. Fenerbahçe’de Phillip Cocu nefes aldırmadı!

!

Çakallarla Dans film ekibi, ‘’ projesi kapsamında klipte rol aldılar

‘Yeniden’ Fenerbahçe!
Çakallarla Dans filminin ekibi 'nin # projesi kapsamında Fenerium için küçük bir klipte rol aldılar. Sarı-Lacivertliler'in yeni formalarıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncular, sempatiklikleriyle taraftarların ilgisini çekmeyi başardılar.

Etiketler: , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ